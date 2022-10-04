Полицейскому из Удмуртии ФСБ напомнила о недопустимости разглашения гостайны

Полицейский получил официальное предупреждение. Фото: архив

Сотрудника МВД по Удмуртии предостерегли о недопустимости разглашения государственной тайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

Ведомство выявило, что электронные копии документов, составляющих государственную тайну, полицейский хранил дома на электронном носителе.

За нарушение закона «О федеральной службе безопасности» полицейского официально предупредили о недопустимости действий, создающих условия для совершения указанных действий.

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