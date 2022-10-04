Полицейскому из Удмуртии ФСБ напомнила о недопустимости разглашения гостайны

Полицейский получил официальное предупреждение. Фото: архив
Сотрудника МВД по Удмуртии предостерегли о недопустимости разглашения государственной тайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
Ведомство выявило, что электронные копии документов, составляющих государственную тайну, полицейский хранил дома на электронном носителе.
За нарушение закона «О федеральной службе безопасности» полицейского официально предупредили о недопустимости действий, создающих условия для совершения указанных действий.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии благоустроили 140 дворов и парков
Черные журавлики, фотографии погибших и тысячи цветов: как выглядит мемориал у школы №88 Ижевска на девятый день
Педагог из Удмуртии стал обладателем спец-приза в конкурсе «Учитель года России»