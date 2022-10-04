Черные журавлики, фотографии погибших и тысячи цветов: как выглядит мемориал у школы №88 Ижевска на девятый день

В Азии существует легенда: если собрать 1000 журавликов, то можно исполнить мечту Фото: Мария Бакланова

Стихийный мемориал у ижевской школы № 88 огромен. С момента трагедии прошло девять дней, и в сердцах местных жителей все еще свежи и болезненны раны. Горожане продолжают нести многочисленные цветы, свечи и игрушки в память о тех, кого больше нет с нами.

Фото: Мария Бакланова

Мрачные мысли наводит скорбный мемориал, будоражит недавние раны Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Всем нуждающимся будет оказана помощь Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Напомним, трагедия произошла 26 сентября 2022 года в школе № 88 Ижевска. Ее бывший выпускник пришел в учебное заведение с оружием и начал стрелять, после чего покончил с собой. Убито 17 человек, около 20 ранены.

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