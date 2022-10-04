В нарколаборатории Удмуртии обнаружили порядка 140 кг запрещенных веществ

Представитель МВД России Ирина Волк. Фото: телеграм-канал пресс-службы МВД Удмуртии

В одной из деревень Завьяловского района Удмуртии сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили нарколабораторию и около 140 кг наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале пресс-службы МВД региона.

«Сотрудники УНК МВД по Удмуртии и их коллеги из спецподразделения «Гром» задержали ранее судимого жителя города Ижевска. Он подозревается в незаконном производстве и попытке сбыта наркотических средств в особо крупном размере», – сообщила Волк.

Следствие предположило, что в прошлом году обвиняемый купил коттедж в Завьяловском районе и организовал там лабораторию по производству синтетических наркотиков. Через мессенджеры наркоделец связывался с неизвестным поставщиком и получал все оборудование, реактивы и прекурсоры.

Продавать наркотики он также собирался не лично, а через сообщников.

При обыске полицейские обнаружили в коттедже около 140 кг синтетических наркотиков. Это самое большое количество конфискованных наркотиков в истории региона.

Возбуждены два уголовных дела по статьям 30 и 228.1 уголовного кодекса России. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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