Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Мы успешно выполнили все задачи первого этапа мобилизации»

В первую группу частично мобилизированных в Удмуртии вошли порядка 40 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртия успешно выполнила все задачи первого этапа частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Александра Бречалова.

Региональным властям удалось выявить возможные проблемы и найти для них решения. Теперь перед ними стоит задача по поиску информации о всех мобилизованных Удмуртии, вплоть до состава семьи и ее потребностей.

«В настоящее время прорабатываются варианты поддержки для каждой семьи. Подключаются и добровольцы, которые будут помогать по хозяйству и оказывать психологическую поддержку в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», – рассказал Бречалов.

В республике также планируется организация курсов начальной военной подготовки и оказания медпомощи для всех желающих.

Напоминаем, что частичная мобилизация объявлена 21 сентября текущего года Президентом России. Ответы на все вопросы о частичной мобилизации можно получить на сайте объясняем.рф или по телефону горячей линии – 122.

Ранее мы рассказывали истории первых мобилизированных в Удмуртии.

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