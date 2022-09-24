В Удмуртии первые резервисты отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Первые резервисты из Удмуртии выехали на переподготовку в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, утром 24 сентября из Ижевска в воинские части отправились десять человек.

Ранее в военкоматах Ленинского, Первомайского и Завьяловского районов города им сообщили, в какую учебную часть их отправят, рассказали о сроках переподготовки и выдали сухой паек.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«Я пошел добровольцем, потому что у нас там очень много друзей находятся, наши братишки. Все родные меня после похода в военкомат поддержали. Я с самого начала СВО хотел, рвался туда», - рассказал Александр Николаев. В прошлом он служил в спецназе внутренних войск, прошел вторую Чеченскую кампанию.

Напомним, 21 сентября президент России объявил частичную мобилизацию в ряды Вооруженных сил. Комиссию по частичной мобилизации в Удмуртии возглавил глава региона Александр Бречалов.

Официальную информацию по этой теме, в том числе о том, кто подлежит призыву, можно узнать на горячей линии 122, а также на портале объясняем.рф.

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