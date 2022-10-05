В Удмуртии в 2021 году зарегистрировали 41 аборт у несовершеннолетних

Этот показатель на 24 % меньше, чем в годом ранее. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии был зарегистрирован 41 аборт у девочек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Этот показатель на 24 % меньше, чем в годом ранее. В 2020 году процедуру искусственного прерывания беременности сделали 54 подростка.

Также в 2021 году на спад пошло и количество выявленных заболеваний у несовершеннолетних, которые передаются половым путем.

По словам специалистов, раннее начало половой жизни может плохо повлиять на репродуктивном здоровье девушки и ее возможности в будущем зачать ребенка..

«В подростковом периоде происходят сложные процессы роста и развития в эндокринной, нервной, половой системе, подготавливающие организм к реализации детородной функции. Кроме физического и полового развития в период полового созревания происходит психологическое, нравственное, духовное, социальное развитие, что формирует человека как зрелую личность, способную к рождению и воспитанию детей», – рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии детского и юношеского возраста Минздрава Удмуртии Дилара Халимова.

Дилара Халимова пояснила, что половые отношения в юном возрасте крайне нежелательны. Подросток не может оценить все последствия этого серьезного шага, который может стать причиной тяжелых заболеваний, привести к нежелательной беременности, аборту и, как следствие, психологической травмой.

«Также ранняя сексуальная активность часто сопровождается сменой половых партнеров, что является причиной возникновения инфекций, передаваемых половым путем: сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомониаза, вирусных инфекций», – отметила специалист.

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