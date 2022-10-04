В Свято-Михайловском соборе прошла общая панихида по погибшим в 88 школе Ижевска

Собор посетили родственники умерших, а также все те, кто остался неравнодушен по отношению к произошедшему
Фото: Мария Бакланова
Согласно традиции, поминальная служба по погибшим должна проходить четырежды. Сегодня, на девятый день после трагедии, в стенах Свято-Михайловского собора прошло третье прощание с жертвами стрельбы.
Фото: Мария Бакланова
«Сегодня девятина. Вообще я хожу в церковь часто, но я пришла поставить свечи за детей, за погибших. Они живы просто на небесах», – рассказала нашему корреспонденту одна из прихожанок.
Фото: Мария Бакланова
По христианскому обычаю, на девятый день должна проходить поминальная служба, чтобы родственники и друзья погибших могли почтить память
Фото: Мария Бакланова
Женщина отметила, что посещение церкви помогает нам отпустить переживания и найти утешение.
Фото: Мария Бакланова
Напомним, трагедия произошла 26 сентября в школе 88 Ижевска. 34-летний выпускник этой школы пришел в учебное заведение и открыл огонь по охранникам, вахтеру, учителям и ученикам. Сейчас известно о 17 погибших, более 20 ранены.
Фото: Мария Бакланова
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