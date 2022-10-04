В Свято-Михайловском соборе прошла общая панихида по погибшим в 88 школе Ижевска

Собор посетили родственники умерших, а также все те, кто остался неравнодушен по отношению к произошедшему Фото: Мария Бакланова

Согласно традиции, поминальная служба по погибшим должна проходить четырежды. Сегодня, на девятый день после трагедии, в стенах Свято-Михайловского собора прошло третье прощание с жертвами стрельбы.

Фото: Мария Бакланова

«Сегодня девятина. Вообще я хожу в церковь часто, но я пришла поставить свечи за детей, за погибших. Они живы просто на небесах», – рассказала нашему корреспонденту одна из прихожанок.

Фото: Мария Бакланова

По христианскому обычаю, на девятый день должна проходить поминальная служба, чтобы родственники и друзья погибших могли почтить память Фото: Мария Бакланова

Женщина отметила, что посещение церкви помогает нам отпустить переживания и найти утешение.

Фото: Мария Бакланова

Напомним, трагедия произошла 26 сентября в школе 88 Ижевска. 34-летний выпускник этой школы пришел в учебное заведение и открыл огонь по охранникам, вахтеру, учителям и ученикам. Сейчас известно о 17 погибших, более 20 ранены.

Фото: Мария Бакланова

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Черные журавлики, фотографии погибших и тысячи цветов: как выглядит мемориал у школы №88 Ижевска на девятый день

В России найти госпитализированного родственника станет легче

Еще четверых детей, пострадавших во время стрельбы в школе № 88, выписали из больницы