В Удмуртии за сутки выявили 663 новых случаев COVID-19

коронавирус в Удмуртии Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 663 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 93 ребенка до 14 лет и 173 человека старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

1 068 житель Удмуртии выздоровел и выписался.

259 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 33 – в тяжелом, 10 из них на ИВЛ.

Ковид забрал жизни двух женщин. Им было 75 и 84 года.

Вакцинировались 703 681 человека. 563 489 – получили второй компонент. 241 605 жителеей региона прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 213 322 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 191 735 человек выздоровели. 4 087 летальных случаев, из них 3 887 – с подтвержденным диагнозом.

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