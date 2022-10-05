Директор фирмы в Ижевске задолжал работникам более 3 млн рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Директора одной из фирм Ижевска обвиняют в невыплате зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Установлено, что 57-летний директор фирмы с октября 2020 года по сентябрь 2021 года не платил своим 68 сотрудникам зарплату. Общая сумма задолженности составила 3,1 млн рублей.

Мужчина признал вину и возместил ущерб работникам в размере 1,5 млн рублей. На его имущество наложили арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

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