Теплоходы в Ижевске будут курсировать только 1 раз

Расписание теплоходов в Ижевске снова изменили Фото: Диля Ахмадишина

Теплоходы в Ижевске теперь будут курсировать только один раз – в выходные в 12:00. Об этом сообщает администрация города.

Отметим, 16 октября из-за проведения «Кругосветки Удмуртии» будут ходить рейсы в 9:00, 11:30 и в 14:00. Рейсы не будут заходить на причал им. А.В.Воскресенского

Напоминаем, что ранее были отменены все рейсы по будням

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