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Происшествия5 октября 2022 6:17

Легковушка врезалась в дерево в Удмуртии

Причины ДТП устанавливаются
Софья Кель
ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

4 октября около 15 часов недалеко от села Малая Пурга произошло ДТП.

Водитель, съезжая в кювет, врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

Пострадал водитель.

Деблокировку не проводили.

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