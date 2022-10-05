Легковушка врезалась в дерево в Удмуртии

ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

4 октября около 15 часов недалеко от села Малая Пурга произошло ДТП.

Водитель, съезжая в кювет, врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

ДТП в Удмуртии. Фото: ПСЧ №37 с. Малая Пурга

Пострадал водитель.

Деблокировку не проводили.

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