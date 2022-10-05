«Расскажи всем – вместе посмеемся»: россияне поделились любимыми фразами учителей

Россияне поделились любимыми фразами учителей Фото: Архив КП

Накануне Дня учителя россияне приняли участие в опросе и рассказали о наиболее запоминающихся фразах своих учителей и других воспоминаниях о школе. Результатами опроса поделился RT

В списке самых памятных фраз педагогов первое место поделили «Расскажи всем – вместе посмеемся» и «А голову ты дома не забыл?». На втором месте расположилась фраза: «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку».

Другими словами, врезавшимися в память россиян, стали «Звонок для учителя», «Лес рук» и «Тишина в классе».

Кроме того, респонденты поделились мнением о качествах, которыми должен обладать учитель. Ими стали любовь к детям, умение четко и ясно объяснять материал, а также справедливость и порядочность.

Опираясь на ответы более тысячи россиян, удалось определить самый любимый и самый важный предметы, которые пригодились в жизни после выпуска. Ими стали литература и русский язык. Также россияне отметили важность владения английским языком.

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