Владимира Невоструева переизбрали на пост председателя Госсовета Удмуртии

Владимир Невоструев
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
5 октября в столице Удмуртии прошла первая сессия Государственного совета республики седьмого созыва. Заседание началось с минуты молчания по погибшим при стрельбе в школе № 88 Ижевска.
На пост председателя парламента выдвинули две кандидатуры. От фракции КПРФ был представлен ее глава Владимир Бодров, от фракции «Единая Россия» – Владимир Невоструев, который уже дважды работал спикером на предыдущих созывах Госсовета.
После выступления кандидатов с программными речами, депутаты удалились для проведения тайного голосования. По его результатам на пост председателя Госсовета Удмуртии в очередной раз избрали Владимира Невоструева. За него проголосовали 50 депутатов.
СПРАВКА КП
Владимир Петрович Невоструев родился 4 ноября 1959 года.
Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства.
1978–1980 гг. – служба в рядах Советской Армии, г. Серов Свердловской области.
1980–1998 гг. – механик, главный инженер, председатель колхоза «Трактор», Юкаменский район.
1998–2000 гг. – глава администрации Юкаменского района.
2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия УР.
2002–2007 гг. – зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия УР.
2007–2008 гг. – председатель постоянной комиссии Государственного совета УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2008–2012 гг. – заместитель председателя Госсовета УР четвертого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2012–2013 гг. – заместитель председателя Госсовета УР пятого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.
2013–2017 гг., 2020–2022 гг. – председатель Госсовета УР.
2017–2020 гг. – первый заместитель председателя Госсовета УР.
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