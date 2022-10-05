Владимира Невоструева переизбрали на пост председателя Госсовета Удмуртии

Владимир Невоструев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 октября в столице Удмуртии прошла первая сессия Государственного совета республики седьмого созыва. Заседание началось с минуты молчания по погибшим при стрельбе в школе № 88 Ижевска.

На пост председателя парламента выдвинули две кандидатуры. От фракции КПРФ был представлен ее глава Владимир Бодров, от фракции «Единая Россия» – Владимир Невоструев, который уже дважды работал спикером на предыдущих созывах Госсовета.

После выступления кандидатов с программными речами, депутаты удалились для проведения тайного голосования. По его результатам на пост председателя Госсовета Удмуртии в очередной раз избрали Владимира Невоструева. За него проголосовали 50 депутатов.

СПРАВКА КП

Владимир Петрович Невоструев родился 4 ноября 1959 года.

Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства.

1978–1980 гг. – служба в рядах Советской Армии, г. Серов Свердловской области.

1980–1998 гг. – механик, главный инженер, председатель колхоза «Трактор», Юкаменский район.

1998–2000 гг. – глава администрации Юкаменского района.

2000–2002 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия УР.

2002–2007 гг. – зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия УР.

2007–2008 гг. – председатель постоянной комиссии Государственного совета УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2008–2012 гг. – заместитель председателя Госсовета УР четвертого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2012–2013 гг. – заместитель председателя Госсовета УР пятого созыва – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

2013–2017 гг., 2020–2022 гг. – председатель Госсовета УР.

2017–2020 гг. – первый заместитель председателя Госсовета УР.

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