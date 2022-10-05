Ковид-отделения начали закрывать в Ижевске

В Ижевске закроют ковид-отделение в городской клинической больнице № 2 Фото: Амир Закиров

В Ижевске закроют ковид-отделение в городской клинической больнице № 2. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Такое решение приняли из-за спада заболеваемости ковидом. На сегодняшний день в Удмуртии остаются свободными около 40% от развернутых 572 ковид-коек.

«В поликлиниках под медицинским наблюдением находится 6 634 человека, они переносят заболевание легко. Лечение в стационарах получает 281 пациент», - пояснила Пинчук.

Больница вернется к оказанию медпомощи в плановом порядке.

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