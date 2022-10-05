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Общество5 октября 2022 8:58

Прививку против гриппа сделали почти 240 тысяч жителей Удмуртии

Использовано уже более 62% от полученной вакцины
Софья Кель
Прививку поставили 239 тысяч жителей региона

Прививку поставили 239 тысяч жителей региона

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии прививку поставили 239 тысяч жителей региона, 96 113 из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Удмуртии.

На данный момент в регионе не было ни одного случая заболевания гриппом, тем не менее врачи настаивают на обязательной вакцинации от болезни. Наличие прививки особенно важно для людей в «группах риска» – пожилые старше 60 лет, обладатели хронических заболеваний, а также дети.

«До 1 декабря текущего года прививочная кампания должна быть завершена. В настоящее время вакцина имеется во всех медорганизациях, в некоторых районах республики показатель вакцинации составляет уже более 50% от плана — это Балезинский, Вавожский, Глазовский, Киясовский, Камбарский, Каракулинский, Кезский, Шарканский, Селтинский, Красногорский районы», - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления роспотребнадзора по республике Юлия Бушмакина.

Напоминаем, что за сезон 2022-2023 года в Удмуртии планируется привить 60% населения республики. Пройти вакцинацию можно в своей поликлинике или по месту работы, учебы.

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