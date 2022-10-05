Подросток из Твери украл деньги у жителя Ижевска

Мужчина хотел отправить посылку из Ижевска Фото: Архив КП

Поставлена точка в уголовном деле 17-летнего жителя Тверской области, который украл деньги со счета ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.

В марте прошлого года подросток разместил в интернете объявление о доставке посылок в Ижевск и Казань. Мужчина обратился по нему с просьбой о доставке посылки и получил ссылку для оплаты. Перейдя по ней, он открыл доступ к реквизитам своей карточки. Тогда подросток перечислил на свой счет все имеющиеся у мужчины деньги – 11 137 рублей.

Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Подростку грозит до 6 лет колонии.

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