Подросток из Твери украл деньги у жителя Ижевска

Мужчина хотел отправить посылку из Ижевска
Фото: Архив КП
Поставлена точка в уголовном деле 17-летнего жителя Тверской области, который украл деньги со счета ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.
В марте прошлого года подросток разместил в интернете объявление о доставке посылок в Ижевск и Казань. Мужчина обратился по нему с просьбой о доставке посылки и получил ссылку для оплаты. Перейдя по ней, он открыл доступ к реквизитам своей карточки. Тогда подросток перечислил на свой счет все имеющиеся у мужчины деньги – 11 137 рублей.
Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Подростку грозит до 6 лет колонии.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Мой вещмешок собран»: глава Удмуртии о частичной мобилизации
В Удмуртии в 2021 году зарегистрировали 41 аборт у несовершеннолетних
Прививку против гриппа сделали почти 240 тысяч жителей Удмуртии