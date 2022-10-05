В Ижевске снова не идут трамваи в сторону Металлурга

Нет движения трамваев от магазина «Океан» до Сквера металлургов Фото: Архив КП

В столице Удмуртии вновь приостановлено движение трамваев на участке от магазина «Океан» до Сквера Металлургов. Об этом сообщает пресс-служба МУП ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

Маршрут 1: Ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

Маршрут 7: Буммаш - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр;

Маршрут 10: Ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр.

Напоминаем, что сегодня утром было приостановлено движение трамваев на этом же отрывке дороги.

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