Бухгалтер из Удмуртии из фонда капремонта украла более 200 тысяч рублей

Мошеннице грозит срок до 2 лет Фото: Архив КП

35-летнюю жительницу Можги обвинили в краже более 200 тысяч рублей из фонда капитального ремонта одного из ТСЖ города. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

В 2021 году женщина заключила договор на помощь бухгалтера на ремонт подвала одного из многоквартирного дома Можги. По договору она должна была распоряжаться предназначенными для ремонта деньгами со счета ТСЖ. Позднее жители выяснили, что ремонт подвала не проводился, а деньги женщина потратила на личные нужды.

Ущерб, причиненный жителям дома, был возмещен в полном объеме.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мошеннице грозит срок до 2 лет.

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