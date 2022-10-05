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Политика5 октября 2022 10:54

Депутата в Сарапуле досрочно лишили полномочий

Он отказался отчитаться о доходах
Софья Кель
Депутат не отчитался о своих доходах

Депутат не отчитался о своих доходах

Фото: Архив КП

В Сарапуле депутата Гордумы досрочно лишили мандата. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, это произошло после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что депутат не отчитался о своих доходах, расходах и имуществе, как это положено по закону.

После прокурорского вмешательства решением городской Думы полномочия депутата были досрочно прекращены.

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