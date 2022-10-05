На пригородной дороге в Ижевске мужчина сбил лося

Водитель сбил лося на дороге Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 5 октября, около часа ночи на дороге «Ижевск-Воткинск» водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил лося. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Удмуртии.

После того, как 23-летний водитель сбил животное, он въехал в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы.

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