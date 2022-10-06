Дожди и до +10 градусов обещают в Ижевске 6 октября

В Ижевске осень! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 6 октября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, днем возможны дожди.

Днем температура воздуха составит всего +18…+10°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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