Дожди и до +10 градусов обещают в Ижевске 6 октября

В Ижевске осень!
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 6 октября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, днем возможны дожди.
Днем температура воздуха составит всего +18…+10°С.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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