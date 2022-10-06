В Удмуртии за сутки выявили 641 новый случай COVID-19

Статистика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии на утро 6 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 641 новый случай заболевания коронавирусом. Среди заболевших 69 детей до 14 лет и 160 жителей региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

1 104 жителя Удмуртии выздоровели и выписались.

В связи с легким течением заболевания в больницах под наблюдением врачей находится 5 744 человека.

265 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 27 – в тяжелом, 9 из них на ИВЛ.

Вакцинировались 703 822 человека. 563 531 – получили второй компонент. 243 305 жителей региона прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 213 963 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 192 839 человек выздоровели. 4 087 летальных случаев, из них 3 887 – с подтвержденным диагнозом.

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