В одном из зоомагазинов Удмуртии продавали препараты без лицензии

У женщины изъяли одну упаковку шампуня Фото: Иван МАКЕЕВ

В воткинском зоомагазине продавали ветпрепараты без специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

15 июля текущего года в сотрудники МВД по Удмуртии сообщили в управление о нелицензированной продаже лекарственных препаратов для животных, а именно шампуня от блох.

28 июня сотрудники МВД изъяли 1 упаковку шампуня из магазина и 19 августа возбудили дело об административном правонарушении; его направили в Арбитражный суд Удмуртии.

Владелицу зоомагазина наказали предупреждением.

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