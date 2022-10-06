В одном из зоомагазинов Удмуртии продавали препараты без лицензии

У женщины изъяли одну упаковку шампуня
Фото: Иван МАКЕЕВ
В воткинском зоомагазине продавали ветпрепараты без специального разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
15 июля текущего года в сотрудники МВД по Удмуртии сообщили в управление о нелицензированной продаже лекарственных препаратов для животных, а именно шампуня от блох.
28 июня сотрудники МВД изъяли 1 упаковку шампуня из магазина и 19 августа возбудили дело об административном правонарушении; его направили в Арбитражный суд Удмуртии.
Владелицу зоомагазина наказали предупреждением.
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