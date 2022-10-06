Актриса взрослого кино из Ижевска Jia Lissa снялась в фотосессии для журнала MAXIM

Фото: соцсети актрисы

Актриса кино для взрослых из Удмуртии Юлия Чиркова, более известная под псевдонимом Jia Lissa, дала интервью и сфотографировалась для мужского журнала MAXIM (18+).

Jia поделилась тем, как строится рабочий график, особенностями взаимодействия с коллегами и воспоминаниями о депрессивных периодах.

«Как актриса в жанре фильмов для взрослых, в Европе я добилась всего. Была на всех крупных проектах, со всеми крупными актерами, взяла все крупные награды. У меня была мечта — доказать, что я самая крутая актриса в сфере», – рассказала она.

Затем девушка на некоторое время потеряла ориентир и испугалась, что «достигла потолка». Работать ради денег было недостаточным, она хотела развиваться. Но в итоге у Юлии вышло победить апатию.

На данный момент у нее отсутствует постоянный график работы, тем не менее девушка поделилась, что она никогда не сидит без дела. Актриса занимается не только съемками в фильмах для взрослых, но и снимается для своего аккаунта на сервисе контента, играет на укулеле, а также обучается в университете. В будущем мечтает стать режиссером.

Юлия редко приезжает в родной город, но старается отмечать свой день рождения именно здесь.

«На меня там часто накатывает депрессия. Там ничего не изменилось за десять лет с момента моего отъезда. Ижевск — классный город, конечно. Но просто не для меня», – поделилась актриса.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала об актрисе.

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