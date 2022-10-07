7 октября в Ижевске ожидаются дожди и до +10 градусов тепла

Какая погода ждет ижевчан в пятницу
Фото: Андрей ЗАМАХИН
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на эту пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 7 октября в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +8..+10 °С. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с.
К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +6 °С. Ветер изменится на западный, его скорость составит около 3 м/с. Дожди продолжатся.
Желаем вам отличного дня!
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