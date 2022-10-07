Два человека пострадали во время ДТП с возгоранием автомобиля в Удмуртии

На трассе в Завьяловском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Авария лоб в лоб, одна из машин загорелась, вторая в кювете», – такая запись появилась в социальных сетях Ижевска поздним вечером 6 октября.

Как прокомментировали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло неподалеку от деревни Большая Венья Завьяловского района, на 157 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».

Сгоревшее авто Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Согласно предварительным данным, около 20:30 мужчина 1967 года рождения за рулем автомобиля «Лада Веста», пытался совершить обгон. Для этого он выехал на встречную полосу в месте, где это не запрещено правилами дорожного движения.

Произошло столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате «Лада Веста» загорелась. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Второй участник аварии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На место прибыли сотрудники оперативных служб. На участке дороги было временно организовано реверсивное движение.

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