ИПОПАТ поменяет расписание пригородного автобуса № 308 в Ижевске

Новое расписание будет действовать с 10 октября в будние дни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание движения пригородного автобуса № 308 «Администрация Первомайского района – с. Июльское» изменится. Как сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ расписание исправили из-за многочисленных просьб ижевчан.

Изменения будут задействованы в расписании двух утренних рейсов.

От остановки «Северный микрорайон» теперь будет отправляться в 6:00 и в 7:15. И от остановки «с. Италмас» отправление перенесли на 7:20 и 8:35.

Новое расписание будет действовать с 10 октября в будние дни.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Вы тут лауреаты сидите, а из какого вы теста?»: учитель из Ижевска рассказал об участии во всероссийском конкурсе и разговоре с Владимиром Путиным

Сотрудники МЧС Удмуртии доставили более 250 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Два человека пострадали во время ДТП с возгоранием автомобиля в Удмуртии