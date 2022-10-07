Мужчина из Ижевска украл около 1 млн рублей у пенсионеров под предлогом помощи их родным в ДТП

Он звонил пенсионерам и говорил, что их родственники попали в ДТП и теперь им требуются деньги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поставлена точка в уголовном деле 21-летнего ижевчанина, который путем мошенничества обкрадывал жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В период с 23 марта по 19 апреля текущего года молодой человек звонил жителям Сарапула, Воткинска и Ижевска. Он говорил, что их родственники попали в ДТП и теперь им требуются деньги, которые можно отправить курьером. Пенсионеры верили и передавали подъезжавшему через несколько минут мужчине деньги.

Жертвами мошенника стали 6 пенсионеров, которые в сумме отдали почти 1 миллион рублей.

Он получал указания от неизвестного через мессенджеры и впоследствии забирал 10% от украденных денег.

После того, как пенсионеры передавали молодому человеку деньги, они звонили своим родственникам, понимали, что их обманули, и обращались в полицию.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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