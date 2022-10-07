В Ижевске открыли новый детский сад в поселке Машиностроителей

Детский сад построили в рамках нацпроекта «Демография». Фото: скриншот видео @a.brechalov

В поселке Машиностроителей города Ижевска открылся новый детский сад. Как рассказал рассказал в соцсетях глава республики Александр Бречалов, его построили в рамках нацпроекта «Демография».

«Воспитанники нового сада в городке Машиностроителей – товарищи занятые. Хореография, рисование, спорт, мультстудия, конструирование, уроки удмуртского: в саду полный комплект развивающих программ», – говорится в сообщении главы Удмуртии.

Детский сад станет новым корпусом д/с №82. Сюда будут ходить 150 малышей. Их будут принимать с 10 месяцев.

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