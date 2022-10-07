Минимальный размер взноса на капремонт увеличится с 1 января в Удмуртии

Взносы увеличат с 1 января Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 января 2023 года в Удмуртии увеличат размер минимального взноса на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Стоимость проведения работ и стройматериалов регулярно растет. Изменение минимального размера взноса на капитальный ремонт позволит частично компенсировать рост цен за прошедшие 3 года, в течение которых взнос не повышался, а также увеличить объем средств, направляемых на капремонт общего имущества в многоквартирных домах», – так объяснила эту ситуацию директор НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская.

Для домов без лифта новый взнос составит 8,9 руб. за 1 кв. м, для домов с лифтом — 9,7 руб. Увеличение составит 90 коп. и 1 руб. соответственно.

Так, для собственника 2-х комнатной квартиры общей площадью 50 кв. м в доме без лифта увеличение платы за капитальный ремонт составит 45 руб. в месяц.

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