В Удмуртии иностранца предупредили о недопустимости пропаганды терроризма

ФСБ вынесла ему официальное предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проживающий в Удмуртии иностранец получил официальное предупреждение о недопустимости пропаганды терроризма от ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Работающий на территории нашей республики иностранец в разговорах с третьими лицами говорил о признании идеологии и практики терроризма правильными. А также подчеркнул, что они нуждаются в поддержке и подражании. Известно также, что мужчина неоднократно говорил о намерении сделать данное заявление публично.

Ему вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

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