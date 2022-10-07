Мошенники под видом экзотических растений продали жительнице Удмуртии полынь за 18 тысяч рублей

Женщина оформила в интернете заказ на доставку экзотических растений Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Малопургинском районе местная жительница сообщила в полицию о дистанционной краже ее денег. Об этом проинформировала пресс-служба МВД Удмуртии.

41-летняя женщина оформила в интернете заказ на доставку экзотических растений. Чтобы получить желаемые саженцы, она заплатила 18 тысяч рублей. Через некоторое время она получила посылку с 51 горшком саженцев. Но после проведения экспертизы женщина поняла, что наткнулась на мошенников. Ведь в горшках ей отправили саженцы полыни.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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