МВД России назвали регионы с самыми опасными темпами киберпреступности

По сравнению с прошлым годом в России число преступлений в интернете снизилось почти на 7% Фото: Анастасия ОСИПОВА

МВД России составили статистику регионов России с наибольшие темпами преступлений в интернете. Результатами этой статистики поделились RT.

С января по август текущего года в России большего преступлений через интернет совершили в Северной Осетии. Также наибольший прирост таких преступлений отметили в Псковской области, Крыму , на Чукотке и в Курганской области.

В прошлом году в этом списке были отмечены такие регионы, как Чечня, Дагестан, Ингушетия, а также Московская и Тульская области.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов объяснил изменения списка регионов за год.

«Дело в том, что в прошлом году регионы, которые были, и регионы в этом году — это, как правило, регионы, являющиеся туристическими. Где в эти периоды в прошлом и в этом году был максимальный приток внутренних туристов, то есть наших граждан. Связано это было и с пандемией, и с ограничением выезда за рубеж», — поделился своим мнением Вехов.

Также, по статистике МВД число таких преступлений снизилось почти на 7 % за последний год.

«Зарегистрировано 334,1 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении ведомства.

Большая часть таких преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких.

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