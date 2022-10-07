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Общество7 октября 2022 11:52

Благоустройство нижней части эспланады в Ижевске завершится до начала зимы

Стартовал завершающий этап благоустройства
Софья Кель
Подрядчики планируют завершить обновление нижней части эспланады до конца ноября. Фото: сайт администрации города

Подрядчики планируют завершить обновление нижней части эспланады до конца ноября. Фото: сайт администрации города

На финишную прямую вышел процесс благоустройства эспланады на Центральной площади столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участок от Красной улицы до улицы Максима Горького будет выполнен в том же стиле, что и верхняя часть эспланады. Подрядчики обустраивают удобные спуски к набережной пруда, пандусы, тротуар, а в ближайшее время перейдут к ремонту проезда по Красной улице и установке малых архитектурных форм.

Готовность этого объекта составляет 80 процентов

Готовность этого объекта составляет 80 процентов

«Сегодня готовность этого объекта составляет 80 процентов. Все инженерные коммуникации проложены, завершается обустройство плиточного покрытия и будущих клумб. Уже закуплены малые архитектурные формы - скамейки, урны, также готовы и в ближайшее время будут установлены опоры освещения, камеры видеонаблюдения», - сообщил Алексей Зиновьев, начальник Службы городского строительства.

Подрядчики планируют завершить обновление нижней части эспланады до конца ноября.

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