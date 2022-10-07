Благоустройство нижней части эспланады в Ижевске завершится до начала зимы

Подрядчики планируют завершить обновление нижней части эспланады до конца ноября. Фото: сайт администрации города

На финишную прямую вышел процесс благоустройства эспланады на Центральной площади столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участок от Красной улицы до улицы Максима Горького будет выполнен в том же стиле, что и верхняя часть эспланады. Подрядчики обустраивают удобные спуски к набережной пруда, пандусы, тротуар, а в ближайшее время перейдут к ремонту проезда по Красной улице и установке малых архитектурных форм.

Готовность этого объекта составляет 80 процентов

«Сегодня готовность этого объекта составляет 80 процентов. Все инженерные коммуникации проложены, завершается обустройство плиточного покрытия и будущих клумб. Уже закуплены малые архитектурные формы - скамейки, урны, также готовы и в ближайшее время будут установлены опоры освещения, камеры видеонаблюдения», - сообщил Алексей Зиновьев, начальник Службы городского строительства.

Подрядчики планируют завершить обновление нижней части эспланады до конца ноября.

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