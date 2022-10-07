Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске на этой неделе обошлось без сильных холодов. По предварительному прогнозу, сделанному удмуртским гидрометцентром в понедельник, к выходным температурный фон существенно не изменится. С запада и юго-запада продолжают поступать довольно теплые воздушные массы, и, по данным Росгидрометцентра, это продлится ориентировочно до середины следующей недели.

Соответственно, грядущие выходные будут отличаться стабильными температурами, в воскресенье даже вероятно небольшое потепление. Впрочем, оно станет кратковременным.

В субботу, 8 октября, в Ижевске будет облачно и дождливо. Днем Росгидрометцентр и интернет-сервисы обещают температуру до +11 °С, а ночью – до +5..+7 °С. Ветер к вечеру сменится с западного на юго-западный, его скорость составит около 3-4 м/с. К ночи дождь закончится.

Днем в воскресенье, 9 октября, столбик термометра поднимется до +13 °С. Выглянет солнце. В течение суток будет сохраняться слабый юго-западный ветер. Ночью также не особенно холодно – до +6..+9 °С.

В начале следующей недели температуры останутся примерно на том же уровне, но со среды начнется плавное похолодание. Подробнее о погоде на октябрь «Комсомолка» уже рассказывала здесь.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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