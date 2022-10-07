Потерявшуюся в лесу Ижевска женщину спасла спортсменка из биатлонного комплекса

Женщину спасла, пробегавшая мимо, спортсменка. Фото: @rescue_service.izhevsk
5 октября в районе садоогородов «Березка 2» потерялась женщина, отправившаяся в лес за грибами. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Ижевска.
Собрав необходимую информацию о месте поисков, специалисты отправились на поиски.
Но по приезде они обнаружили, что потерявшуюся женщину уже нашли и отвели до садоогородов. Спасательницей стала, пробежавшая мимо, спортсменка из биатлонного комплекса им. Демидова.
Прибывшим на помощь спасателям, оставалось только собрать информацию о женщине.
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