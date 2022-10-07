Новый цифровой флюорограф установили в городской клинической больнице № 6 в Ижевске

В скором времени на новом флюорографе начнут принимать пациентов. Фото: @minzdrav18

В поликлинике больничного комплекса №2 ижевской ГКБ №6 появился современный цифровой флюорограф российского производства появился. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.

«Цифровой флюорограф установлен в поликлинике взамен старого аналогового оборудования, которое периодически выходило из строя и уже не отвечало современным требованиям. Новый аппарат позволит увеличить количество исследований, от 100 до 150 в день. Помимо этого, он более безопасен для врача и пациента, так как лучевая нагрузка во время обследования значительно ниже, чем у аналогового аппарата», – рассказала главврач ГКБ №6 Надежда Вдовина.

Новое оборудование позволит проводить процедуру при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Техника оснащена поворотным штативом, который позволяет обеспечить идеальное позиционирование пациента во время исследования.

Сейчас аппарат уже установлен в кабинете, в котором специально для него сделали косметический ремонт. В скором времени больница получит все необходимые документы и на новом флюорографе начнут принимать пациентов.

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