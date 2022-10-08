Пятерых детей, пострадавших во время стрельбы в школе №88 в Ижевске, выписали из медицинских центров Москвы

Трое детей вернулись в Ижевск после лечения в Москве. Фото: со страницы Эльвиры Пинчук «Вконтакте»

7 октября из медицинских центров Москвы выписали пятерых детей, которые пострадали во время стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Дети будут лечиться амбулаторно.

Трое детей вместе с мамами вернулись домой. В аэропорту ребят и родителей встретили психологи и врачи Республиканской детской клинической больницы. Школьники будут долечиваться дома под присмотром специалистов.

Еще двоих детей также выписали из московских больниц, они скоро вернутся в Ижевск.

В стационарах столицы России продолжаю лечение 8 детей и двое взрослых. В ижевской больнице находится один ребенок.

Напомним, трагедия произошла 26 сентября 2022 года в школе № 88 Ижевска. Ее бывший выпускник пришел в учебное заведение с оружием и начал стрелять, после чего покончил с собой. Убито 17 человек, около 20 ранены.

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