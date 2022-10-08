За 2022 год в Удмуртии произошло 112 ДТП с мототранспортом

За этот мотосезон сотрудники полиции провели 391 рейдовое мероприятие. Фото: архив

С начала 2022 года на территории Удмуртской Республики произошло 112 аварий с участием водителей мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате дорожно-транспортных происшествий пять водителей мотоциклов погибли, 121 человек получили травмы. В состоянии алкогольного опьянения мотоциклом управляли 18 человек.

Также за 2022 год произошло 29 аварий с участием несовершеннолетних. Из них семь - с участием подростков - водителей питбайков. По всем случаям информация направлена в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За этот мотосезон сотрудники полиции провели 391 рейдовое мероприятие, проверили более 4400 единиц мототранспорта и выявили 1662 нарушения правил дорожного движения: из них: 100 – управление мототранспортом с признаками опьянения; 282– управление без прав; 145 – не зарегистрированными в установленном порядке. На специальные охраняемые стоянки было помещено 268 мототранспортов.

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