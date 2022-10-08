В Ижевске в 2023 году появится новая модельная библиотека

Модернизировать будут Центральную муниципальную детскую библиотеку им. М. Горького. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В 2023 году в столице Удмуртии планируют открыть новую модельную библиотеку. Модернизировать будут Центральную муниципальную детскую библиотеку им. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Новые цифровые технологии, обновленный книжный фонд, красивый дизайн, внедрение современных сервисов и услуг - все это ждет библиотеку в скором будущем.

Стоит отметить, что в планах на ближайшие пять лет - открыть еще 4 модельных библиотеки: в 2024 году – библиотеку им. Некрасова, в 2025 году – библиотеку филиал № 23, а в 2026-2027 годах - библиотеку № 24 и библиотеку им. Блинова.

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