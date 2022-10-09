Мужчина и женщина скончались в Удмуртии от коронавируса

В ковид-центры госпитализировали 24 человека Фото: Архив «КП» в Ижевске

За последние сутки в Удмуртии в ковид-центры госпитализировали 24 человека. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, скончались еще два жители — 60-летний мужчина и 75-летняя женщина. Выявили 694 новых случая забоелвания.

Вместе с тем выздоровели 1 502 человека, а в поликлиниках под наблюдением остаются 5 403 человека. Еще 214 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 23 — в тяжелом.

Всего вакцинировали 704 822 человека. Из них 564 022 получили второй компонент. 244 448 человек прошли ревакцинацию.

На 9 октября в Удмуртии зарегистрировано 216 006 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 197 160 человек выздоровели. 4 091 летальный случай, из них 3 891 — с подтвержденным диагнозом.

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