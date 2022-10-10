Лось попал под колеса легкового автомобиля в Удмуртии

Автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 октября около 20:33 на 5 км а/д Абдес-Урес – Старая Монья водитель легкового автомобиля сбил лося. Как сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части № 37 село Малая Пурга, после этого автомобиль опрокинулся в кювет.

Фото: @psch37

Спасатели не проводили деблокировеку. Водитель пострадал.

Причины аварии устанавливаются.

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