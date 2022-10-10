11 октября в Удмуртии ожидается туман

Туман ожидается ночью и утром 11 октября
Фото: Алексей ФОКИН
Согласно данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью и утром 11 октября местами по республике ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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