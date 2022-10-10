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Общество10 октября 2022 7:35

11 октября в Удмуртии ожидается туман

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах
Софья Кель
Туман ожидается ночью и утром 11 октября

Туман ожидается ночью и утром 11 октября

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью и утром 11 октября местами по республике ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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