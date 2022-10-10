Начался второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022» в Удмуртии

Финал конкурса состоится в ноябре этого года Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй тур в Всероссийском конкурсе Народный участковый – 2022» стартовал в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Проект «Народный участковый» уже стал традиционным и является примером открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий», – говорится в сообщении.

Во второй тур прошли шесть участковых. Ими стали Шайхайдаров Ильдар из Ижевска, Суслов Дмитрий из Сарапула, Малышев Виктор из Глазова, Степанов Вадим из Можги, Фаттахутдинов Дамир из поселка Ува и Тихонов Алексей из Ижевска.

По результатам текущего этапа выберут участкового, который будет представлять Удмуртию в финале конкурса. Финал конкурса состоится в ноябре текущего года.

Напоминаем, что в прошлом году лучшим участковым региона стал Владимир Леванов.

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