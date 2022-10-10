Александр Бречалов о мобилизованных в Удмуртии: «Наши защитники снабжены всем необходимым»

Помочь мобилизованным сможет любой желающий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе в часть, где частично мобилизованные из Удмуртии проходят подготовку, в дополнение к основной экипировке отвезли ряд необходимых вещей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Наши защитники получили теплые спальные мешки, рюкзаки, утепленные резиновые сапоги, балаклавы, коврики и аптечки.

Чтобы дополнительно поддержать солдат и их семьи, Александр Бречалов также решил открыть официальный фонд для пожертвований «Сообщество».

Помочь мобилизованным сможет любой желающий. Главное не забыть указать «Благотворительное пожертвование» в назначении платежа.

Реквизиты:

ИНН: 1841072661

КПП: 184101001

ОГРН: 1171832017499

БИК: 049401601

К/с: 30101810400000000601

Р/с: 40703810068000001441

Банк: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК

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