Александр Бречалов о мобилизованных в Удмуртии: «Наши защитники снабжены всем необходимым»

Помочь мобилизованным сможет любой желающий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На прошлой неделе в часть, где частично мобилизованные из Удмуртии проходят подготовку, в дополнение к основной экипировке отвезли ряд необходимых вещей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».
Наши защитники получили теплые спальные мешки, рюкзаки, утепленные резиновые сапоги, балаклавы, коврики и аптечки.
Чтобы дополнительно поддержать солдат и их семьи, Александр Бречалов также решил открыть официальный фонд для пожертвований «Сообщество».
Помочь мобилизованным сможет любой желающий. Главное не забыть указать «Благотворительное пожертвование» в назначении платежа.
Реквизиты:
ИНН: 1841072661
КПП: 184101001
ОГРН: 1171832017499
БИК: 049401601
К/с: 30101810400000000601
Р/с: 40703810068000001441
Банк: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК
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