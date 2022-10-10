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Общество10 октября 2022 7:20

С 11 октября проход по спуску к реке в «Березовой роще» закроют для жителей Ижевска

Работы продлятся 2 недели
Софья Кель
Ремонт лестницы начался с самой нижней части. Фото: сайт администрации города

Ремонт лестницы начался с самой нижней части. Фото: сайт администрации города

На прошлой неделе подрядчики начали благоустройство Березовой рощи. Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт лестницы начался с самой нижней части, примыкающей к речке Карлутка.

«Условия для проведения работы там очень стесненные, проход узкий. Благоустройство предполагает демонтаж существующего покрытия и основания, устройство железобетонных опор, железобетонного основания ступеней лестницы, поэтому невозможно одновременно выполнять ремонт и обеспечить безопасный трафик пешеходов», – объясняется в сообщении.

Работы начнутся с 11 октября и займут около двух недель. После завершения ремонта лестницы, пешеходы вновь смогут проходить по парку.

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