С 10 октября расписание автобуса № 308 изменится в Ижевске

Расписание изменили из-за многочисленных просьб пассажиров
Фото: Павел КЛОКОВ
С 10 октября в Ижевске будут задействованы изменения в расписании пригородного автобусного № 308 («Администрация Первомайского района – с. Июльское»). Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.
Изменения коснутся двух утренних рейсов:
Отправление от остановки «Северный микрорайон» перенесено с 06:10 на 06:00, с 07:30 – на 07:15.
Отправление от остановки «с. Италмас» перенесено с 07:30 на 07:20, с 08:50 – на 08:35.
Как отмечается в сообщении, расписание было изменено из-за многочисленных просьб пассажиров.
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