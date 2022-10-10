С 10 октября расписание автобуса № 308 изменится в Ижевске

Расписание изменили из-за многочисленных просьб пассажиров Фото: Павел КЛОКОВ

С 10 октября в Ижевске будут задействованы изменения в расписании пригородного автобусного № 308 («Администрация Первомайского района – с. Июльское»). Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.

Изменения коснутся двух утренних рейсов:

Отправление от остановки «Северный микрорайон» перенесено с 06:10 на 06:00, с 07:30 – на 07:15.

Отправление от остановки «с. Италмас» перенесено с 07:30 на 07:20, с 08:50 – на 08:35.

Как отмечается в сообщении, расписание было изменено из-за многочисленных просьб пассажиров.

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