Новым замминистром внутренних дел в Удмуртии стал Виктор Новиков

фото: iobninsk.ru

3 октября на пост заместителя министра внутренних дел по Удмуртии был назначен Виктор Новиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О Викторе Новикове известно, что в 1999 он окончил Орловский юридический институт МВД России. С августа 2014 года он трудился на должности заместителя начальника УРЛС Управления МВД России по Калужской области.

В органах внутренних дел Новиков прошел все ступени карьерной лестницы: от младшего сержанта до полковника полиции.

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