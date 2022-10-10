Свыше 500 кг овощей и фруктов собрали жители Вавожского района для зоопарка в Ижевске

Фото: администрация Вавожского района «ВКонтакте»
Жители Вавожского района собрали более 500 кг овощей и фруктов для животных зоопарка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».
В рамках акции «Помоги животным» жители района всего за один день собрали более полутонны тыкв, кабачков, капусты, свеклы, томатов, рябины, яблок и груш.
Полученные дары природы будут отправлены на корм животным.
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