Свыше 500 кг овощей и фруктов собрали жители Вавожского района для зоопарка в Ижевске

Фото: администрация Вавожского района «ВКонтакте»

Жители Вавожского района собрали более 500 кг овощей и фруктов для животных зоопарка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции «Помоги животным» жители района всего за один день собрали более полутонны тыкв, кабачков, капусты, свеклы, томатов, рябины, яблок и груш.

Полученные дары природы будут отправлены на корм животным.

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