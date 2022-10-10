Фасад здания ДШИ № 11 в Ижевске обновили

Школа искусств переехала в здание на ул. М. Горького в 2011

У Детской школы искусств №11 отреставрировали фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2011 году первая открытая в Удмуртии школа искусств переехала в здание на ул. М. Горького. За это время здесь провели ремонт внутренних помещений и кровли.

В этом году у школы обновили фасад здания. Многие жители Ижевска называют бело-зеленую постройку «Малахитовой шкатулкой» и говорят, что она стала настоящим украшением перекрестка улиц Кирова и М. Горького.

Средства на ремонт были выделены из Реестра наказов избирателей депутатам Гордумы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Свыше 500 кг овощей и фруктов собрали жители Вавожского района для зоопарка в Ижевске

Александр Бречалов о мобилизованных в Удмуртии: «Наши защитники снабжены всем необходимым»

Новым замминистром внутренних дел в Удмуртии стал Виктор Новиков